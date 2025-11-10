طليقة أحمد السقا أمام المحكمة بتهمة «سرقة فنية».. وغريمتها تزور مصر وتتعاطف معها

بعد أيام من إحالة الإعلامية مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا إلى المحكمة، لاتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للوحات فنية عالمية، وصلت الرسامة الدنماركية، ليزا لاك نيلسن صاحبة اللوحات المسروقة إلى مصر في زيارة لعدة أيام استجابة لدعوة من السلطات المصرية.

وكانت إحدى الشركات السياحية تعهدت بتحمل تكاليف سفر وإقامة الرسامة الدنماركية وتنظيم برنامج متميز لها، يشمل زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية وتنظيم ورش عمل فنية مع عدد من الفنانين.

وشكرت الرسامة الدنماركية في تصريحات صحفية الحكومة المصرية على الدعوة وقالت انها سعيدة بزيارة مصر وتشعر بحالة حب من طرف الجميع هناك، كما أنها تتلهف لزيارة المناطق السياحية والأثرية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، الذي اعتبرته «مشروع القرن».

وحول سرقة لوحاتها من جانب مها الصغير، قالت الرسامة الدنماركية إنها شعرت بالحزن عندما علمت بخبر إحالتها للمحاكمة، مؤكدة أن هذا ليس قرارها بل إجراءات قضائية مصرية لا يمكن التدخل فيها وقالت إنها متعاطفة مع الإعلامية المصرية ولا تتمنى لها أي أذى معربة عن أملها أن تمر أزمتها على خير.

وكانت نيلسن قد أعلنت أنها لم تكن على دراية بسرقة إحدى لوحاتها من جانب الإعلامية مها الصغير، حتى أرسل لها عدد من الأشخاص مقاطع فيديو من برنامج تلفزيوني باللغة العربية.

واعترفت الإعلامية المصرية بسرقة الرسومات التي كانت قد ادعت أنها من إبداعها، معتبرة أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.

وتعود الأزمة إلى شهر يوليو الماضي، عندما عرضت الإعلامية المصرية في برنامج تلفزيوني لوحات فنية مدعية أنها ملكها ومن إبداعها.

وبعد أيام قليلة من إذاعة الحلقة، ظهر رسامون عالميون واتهموا الصغير بسرقة أعمالهم، من بينهم الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، والفنانة الألمانية كارولين ويندلين.

وعلى خلفية أزمة اللوحات المسروقة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة ستة أشهر، لمخالفتها المعايير الصادرة عن المجلس.