موريتانيا تحظر رمي «النقطة» على المطربين في الحفلات والأعراس



قررت السلطات الموريتانية حظر رمي النقود في الأعراس وغيرها من المناسبات الاجتماعية، واتخذت سلسلة من الإجراءات لمحاربة تقليد يعرف محليا بـ«الزَّرْگ» («النقطة» بلهجات أخرى)، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في أوساط الفنانين الشعبيين وأصحاب قاعات الحفلات باعتبارهم أكثر المتضررين من القرار.

وأعلنت وزارة التجارة والسياحة أنها أصدرت مرسوما يحرم رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الاحتفالات، وأوضحت أنه سيتم تطبيقه بصرامة ومعاقبة من يخالفه.

وكشفت الوزارة أن هذا القرار جاء لمحاربة «ظاهرة سيئة تخالف القانون والشريعة».

وتباينت ردود أفعال الفنانين بموريتانيا حول القرار، بينما اعتبرت غالبية من عبروا عن آرائهم بالقرار عن رفضهم له واستنكارهم لتطبيقه، أشاد آخرون به، وعلى رأسهم الفنانة المعروفة المعلومة منت الميداح التي استغربت في بيان اعتراض بعض الفنانين على القرار الذي اتخذته الدولة بمنع رمي النقود في الأعراس، واعتبرت أن طريقة رمي النقود تنتقص من قيمة الفن والفنان.

