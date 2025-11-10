الأسماك أكثر من مجرد أوميغا 3.. تعرف إلى فوائدها المدهشة

يُجمع الأطباء وخبراء التغذية على أن الأسماك تُعدّ من أهم الأغذية الصحية، فهي ليست مصدراً غنياً بأحماض أوميغا-3 المفيدة فحسب، بل تحتوي أيضاً على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية التي تسهم في تعزيز صحة الإنسان والوقاية من العديد من الأمراض.

وذكر موقع "فيستي. رو" 5 فوائد لتناول السمك، تتمثل في:

1. مصدر طبيعي لفيتامين D

تُعدّ الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل من أغنى المصادر بفيتامين D.

فمجرد تناول 100 غرام من السلمون يكفي لتغطية حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين الضروري لتقوية العظام، وتعزيز المناعة، والوقاية من الاكتئاب.

2. بروتين عالي الجودة

يمتص الجسم بروتين السمك بنسبة تتراوح بين 95 و98 بالمئة، مقارنة بـ85 إلى 90 بالمئة فقط من بروتين اللحوم.

كما يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعله مثاليا للرياضيين وكبار السن والأطفال.

3. عناصر دقيقة لإطالة العمر

تحتوي الأسماك على مجموعة من العناصر الحيوية المهمة:

السلينيوم: مضاد قوي للأكسدة يحمي من السرطان.

اليود: ضروري لصحة الغدة الدرقية.

الزنك: يعزز المناعة والصحة الإنجابية.



4. الكولاجين لبشرة شابة

تُعدّ الأسماك، خاصة السلمون والتونة، مصدرا غنيا بالكولاجين الطبيعي الذي يحسّن مرونة الجلد وصحة المفاصل، ويؤخر ظهور التجاعيد.

5. ببتيدات طبيعية لتنظيم ضغط الدم

تحتوي بروتينات السمك على ببتيدات طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم بطريقة مشابهة لتأثير بعض الأدوية، كما تقوّي الأوعية الدموية وتحسّن تدفق الدم.

وعموما، فإن تناول أنواع مختلفة من الأسماك بانتظام يساعد على الحفاظ على صفاء الذهن، وصحة القلب، وحيوية الجسم لسنوات طويلة.