أردني يُطلِّق زوجته بسبب حفل هيفاء وهبي

أقدم مواطن أردني على طلاق زوجته بسبب خلاف على حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الذي أقيم يوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان، في حادثة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وقع الخلاف بين الزوجين الشابين، عندما اكتشفت الزوجة العشرينية أن زوجها كان قد استدان مبلغًا ماليًا الأسبوع الماضي بزعم أنه يرغب في شراء ذهب لها. غير أن الصدفة كشفت للزوجة أن زوجها قد استخدم هذا المبلغ لشراء تذكرة لحضور حفل هيفاء وهبي، ما أثار غضبها بشدة وأدى إلى نشوب مشادة بين الطرفين.

وتدخلت العائلتان في محاولة لتهدئة الأمور واحتواء الخلاف، إلا أن الجهود لم تُثمر، بل زاد التوتر بين الزوجين، حتى انتهى الأمر باتخاذ قرار الطلاق رسميًا في اليوم التالي مباشرة بعد الحفل.

واعتبرت الزوجة أن إخفاء الزوج لسبب شراء التذكرة يُظهر عدم صدقه والتهاون في التعامل مع الأمور المالية المشتركة.