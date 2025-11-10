والدا عريسين يهربان معا سراً قبل خطوبة ولديهما بأيام

في حادثة غريبة، هرب رجل في منتصف العمر مع حماة ابنته، قبل أيام قليلة من حفل خطوبة ولديهما.

ونشرت صحيفة "أوجاين" في ولاية ماديا براديش خبر الحادثة مؤخرا، حيث عثرت الشرطة الخميس أخيرًا على المرأة المفقودة.

وأفادت الشرطة بأن المرأة، البالغة من العمر 45 عامًا، والمقيمة في قرية أونتفاسا، كانت مفقودة منذ أكثر من أسبوع. وقد قدّم ابنها بلاغًا عن فقدانها، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق.

ويوم الخميس، عثرت الشرطة عليها في قرية شيكلي، حيث كانت تعيش مع مزارع يبلغ من العمر 50 عامًا، اتضح أنه والد خطيبة ابنها. وكشف التحقيق أنه فقد زوجته منذ فترة، ويعيش مع طفليه. وكانت ابنته مخطوبة مؤخرًا لابن المرأة التي فُقدت. وخلال التحضيرات للخطوبة، نشأت بينهما مشاعرٌ تجاه بعضهما البعض وقررا الهرب معًا، تاركين عائلتيهما في حالة صدمة.

وشرح مفتش المدينة أشوك باتيدار : "قُدِّم بلاغٌ عن اختفاء امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا قبل ثمانية أيام. وكشف تحقيقنا أنها تركت زوجها وولديها، اللذين يبلغان من العمر 18 و20 عامًا، وذهبت مع مزارع يبلغ من العمر 50 عامًا كانت ابنته مخطوبة لابنها. ولم تتم الخطوبة بعد. وقد أعرب كلاهما عن رغبتهما في العيش معًا".