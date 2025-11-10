إدريس ألبا ينضم إلى قائمة المبتكرين وصُنّاع التغيير في «بريدج»

أعلنت قمة «بريدج» 2025، القمة الأكبر عالمياً في قطاع الإعلام والمحتوى والترفيه، عن مشاركة النجم العالمي والممثل والمخرج ومنتج الموسيقى ورائد الأعمال، إدريس ألبا، في فعاليات القمة التي تُقام من الثامن إلى 10 ديسمبر 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وتستضيف القمة أكثر من 60 ألف مشارك، و400 متحدث عالمي، و300 جهة عارضة، بحضور ومشاركة أبرز صُنّاع القرار والمؤسسات المؤثرة التي تعمل على تسريع التحوّل الإعلامي، ودفع الابتكار، وتعزيز حضور اقتصاد المحتوى كأحد أقوى محركات النمو عالمياً.

وتُمثّل مشاركة إدريس ألبا إضافة محورية إلى أجندة القمة، نظراً إلى ما يمتلكه من بصمة عالمية تمتد عبر السينما، الموسيقى، الإنتاج، وريادة الأعمال والتأثير الإنساني، إلى جانب جهوده في دعم تمكين الشباب، وتعزيز التنمية في إفريقيا، والدفع بأجندة الأمن الغذائي، وتوسيع فرص الصناعات الإبداعية عالمياً.

ومن خلال مسيرة تتجاوز حدود الشاشة إلى مجالات التأثير والتحوّل، يُجسّد ألبا جوهر رسالة القمة التي تقوم على تسريع تقدّم منظومة المحتوى، وتوسيع أثرها، وربط المبدعين وصُنّاع القرار بمنصّة واحدة تدفع بالقطاع إلى مستويات غير مسبوقة من النمو والتأثير.

وينضم إدريس ألبا إلى قائمة نخبة من القادة والمبتكرين وصُنّاع التغيير من الحكومات، والإعلام العالمي، وشركات التكنولوجيا، ومؤسسات الاستثمار، والاقتصاد الإبداعي، والهيئات الثقافية، الذين يشاركون في برنامج القمة الذي يتوزع على سبعة مسارات رئيسة، تشمل: الإعلام، واقتصاد صناعة المحتوى، والموسيقى، والألعاب الإلكترونية، والتسويق، التقنية والذكاء الاصطناعي، وصناعة الأفلام.

