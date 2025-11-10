«دبي للإعلام» و«حي دبي للتصميم».. تعاون نوعي لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية

في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتطوير قطاع الإعلام، والارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية في دبي، عبر تمكين ودعم أصحاب المواهب وتحفيزهم على الإسهام في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لصناعة وإنتاج المحتوى، أبرمت مؤسسة دبي للإعلام مذكرة تفاهم مع حي دبي للتصميم، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التصميم العالمية والإقليمية، التابعة لمجموعة تيكوم، بهدف تفعيل قنوات التواصل، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لتسليط الضوء على مجالات صناعة المحتوى الإبداعي في قطاع التصميم، وهو ما يتماشى مع توجهات المؤسسة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، ووجهةً مفضلةً للعيش والترفيه والعمل.

«سما أفنيو»

وبموجب هذه المذكرة، سيقوم حي دبي للتصميم برعاية الموسم الثالث من برنامج «سما أفنيو»، الذي يُعرض مساء كل يوم إثنين على شاشة قناة «سما دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، حيث سيوفر عدداً من المواقع الحيوية لتصوير مجموعة من حلقات البرنامج ضمن هذه الوجهة الرائدة، التي تستقطب ألمع المبدعين من أنحاء العالم، للإسهام في الارتقاء بالصناعات الثقافية والإبداعية. وفي إطار هذا التعاون، سيسهم حي دبي للتصميم في استقطاب نخبة من أبرز المصمّمين والمبدعين الموهوبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فقرات البرنامج، دعماً لرسالته المتمثّلة في الارتقاء بقطاعات التصميم والأزياء والفنون.

ويأتي هذا التعاون تجسيداً لتوجهات الجانبين الهادفة إلى إثراء المشهد الإبداعي في دبي والدولة، وتسليط الضوء على إبداعات مجموعة من المصمّمات الإماراتيات وإبراز نجاحاتهن في هذا القطاع، وتقديم محتوى إعلامي نوعي يواكب تطلعات الجمهور، ويعكس روح الابتكار والتجدّد في قطاعات التصميم والموضة في دبي.

شراكات استراتيجية

وأشار المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في «دبي للإعلام»، سالم باليوحة، إلى أن التعاون مع حي دبي للتصميم يأتي في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز جودة المحتوى الإعلامي الذي تنتجه، وفقاً لمواصفات تواكب متطلبات العصر، كما يدعم جهودها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، وقال: «تُمثّل مذكرة التفاهم مع حي دبي للتصميم خطوة نوعية في مسار التعاون المشترك، وتُجسّد دور (دبي للإعلام) في تمكين أصحاب المواهب وتوفير منصات تُسلّط الضوء على إنجازاتهم المتنوعة، وهو ما يتجلى في الموسم الثالث من برنامج (سما أفنيو)، الذي يُشكّل مساحةً مهمةً للاحتفاء بالإبداع المحلي، وإبراز حيوية المشهد الثقافي والاقتصادي في الإمارة»، وأكّد باليوحة ثقته بأن هذا التعاون سيسهم في إثراء تجربة المشاهد، وتقديم محتوى متميّز يُجسّد القيم التي تقوم عليها دبي.

التزام راسخ

من جانبها، أكّدت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم، خديجة البستكي، أنّ الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام تُجسّد التزام حي دبي للتصميم الراسخ بمواصلة دوره المحوري في تطوير وتعزيز الصناعات الإبداعية في دبي ودولة الإمارات، وتسليط الضوء على أبرز أعمال المصمّمات والمصمّمين الموهوبين الذين تتغنّى بهم الدولة، وقالت: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للإعلام رؤيتنا المشتركة في تمكين الجيل الجديد من المبدعين، وإبراز قصصهم المميّزة التي تُثري المشهد الإبداعي والثقافي والفني، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للاقتصاد الإبداعي. ونحن حريصون في حي دبي للتصميم على مواصلة دورنا البارز في تعزيز قطاع التصميم والصناعات الثقافية والإبداعية من خلال توفير بيئة أعمال متخصصة قلَّ نظيرها عالمياً، تستقطب أفضل الكفاءات والمواهب وأبرز روّاد الأعمال والمستثمرين من أنحاء العالم».

