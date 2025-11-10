استخدام «الذكاء الاصطناعي» يؤدي إلى «معرفة سطحية»

حذّر فريق باحثين أميركي من أن استخدام الذكاء الاصطناعي، بدلاً من البحث عن المعلومات باستخدام أدوات البحث المعتادة على الإنترنت، يؤدي إلى معرفة سطحية، وسرعان ما تتحول أي عملية تعلم إلى عملية «سلبية».

وقال الفريق في ورقة بحثية نشرتها مجلة «بي. إن. إيه. إس نيكسوس» التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة: «عندما يبحث الأفراد عن موضوع من خلال نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي، فإنهم يخاطرون باكتساب معرفة سطحية أكثر مما لو تعلموا من خلال البحث التقليدي على الإنترنت، حتى عندما تكون الحقائق الأساسية في النتائج متطابقة».

وحسب الفريق، فقد غيرت برامج محادثة الذكاء الاصطناعي طريقة كتابة الطلاب للنصوص، والعثور على المعلومات في المدارس والجامعات، كما أن مستخدمي برامج المحادثة يحرمون أنفسهم من فرص «اكتشاف المعلومات بأنفسهم».