«عين دبي».. ترى المدينة كما يجب أن تُرى

تُعدّ «عين دبي»، المقابلة لشاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس»، من أبرز المعالم الحديثة في المدينة، وأكبر عجلة ترفيهية في العالم.

توفر «عين دبي» إطلالات بانورامية مذهلة تمتد على 360 درجة، تشمل أبرز معالم دبي، مثل برج العرب، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، وبرج خليفة، لتجعل الزائر، أو السائح، يرى المدينة الباهرة كما يجب أن تُرى.

يبلغ ارتفاع العجلة نحو 250 متراً، أي ما يعادل مبنى بطول أكثر من 80 طابقاً، وتضم 48 مقصورة مغلقة ومكيفة، يمكن لكل منها أن تستوعب نحو 40 راكباً، كما أنها مزودة بإضاءة ليلية متطورة تجعلها أحد أجمل المشاهد في أفق المدينة عند حلول المساء.