«يولة فزاع» تنطلق على إيقاع أغنية «ملح الإمارات»

انطلقت في قلعة الميدان بالمرموم فعاليات النسخة الـ25 من بطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج «الميدان»، وسط حضور جماهيري كبير، حيث جاءت انطلاقة هذا الموسم بطابع متجدد، عكسته البيئة الجديدة المستوحاة من فرجان دولة الإمارات، التي أضفت على الميدان روحاً نابضة بالحياة ورؤية بصرية تلامس ذاكرة المكان.

وسبق انطلاق «الميدان 21» خضوع المتأهلين الـ16 لتدريبات يومية مكثفة، تحت إشراف مجموعة من خيرة خبراء ومدربي المركز، على جميع التحديات التي يتضمنها البرنامج، وذلك من أجل ضمان ظهورهم بالصورة الأمثل في هذه البطولة، حيث قامت اللجنة المنظمة بوضع برنامج تدريبي شامل ومتكامل، امتد لأكثر من شهر لإعداد وصقل مهارات المشاركين في نسخة هذا العام التي تشهد منافسة كبيرة من البداية.

وتنافس في الحلقة الأولى أربعة من اليويلة، قدّموا أداءً متقارباً عكس جهوزيتهم العالية، قبل أن يحسم عبيد آل علي من أم القيوين وسالم فيصل الحوز من دبي بطاقتي التأهل إلى المرحلة الثانية، بعدما تفوّقا في تحدي اليولة الذي شكّل عنصر الحسم، عقب تعادل جميع المشاركين برصيد 50 علامة لكل منهم، ليودّع المنافسة كل من سالم علي الكتبي من الشارقة، ومحمد سعيد المهيري من دبي.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة ستة تحديات، بدأت باليولة التي تمنح 25 علامة، تلاها عد القصيد 15 علامة، والسباحة 15 علامة، والرماية 15علامة، وتحدي تركيب الشداد 10 علامات، وسباق الهجن 20 علامة.

وقدم المشاركون أداءً مميزاً وتنافسياً في مهارات اليولة على إيقاع أغنية الميدان الجديدة لهذا الموسم «ملح الإمارات» من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، وأشرف على التحكيم خليفة بن سبعين، وقدم الحلقة مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة «الأولى 107.4 إف إم».

وفي تحدي السباحة لمسافة 25 متراً التي أقيمت منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، كسب السباق سالم علي الكتبي، ومحمد سعيد المهيري، لينالا 15 علامة.

وفي تحدي الرماية الذي أقيم بشكل مباشر على مسرح الميدان، تفوق عبيد آل علي، ومحمد سعيد المهيري، ليحقق كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي عدّ القصيد، الذي قام بتحكيمها الشاعر عتيق سالم الكعبي، صاحب ديوان «تواقيع» الحائز جائزة «كنز الجيل» الصادر عن مبادرة حمدان بن محمد للإبداع الأدبي، فتمكن كل من سالم فيصل الحوز، وسالم علي الكتبي، من حصد نقاط التحدي، ليحصلا على 15 علامة.

وشكّل تحدي تركيب الشداد للهجن الإضافة الأبرز في هذا الموسم، باعتباره تحدياً جديداً يعيد إحياء مهارة تراثية راسخة في الثقافة الإماراتية، ويعزز ارتباط اليويلة بعالم الهجن وأدواتها الأصيلة، ويقوم التحدي على سرعة ودقة تركيب الشداد على المطية، في سباق يحفل بالندية والتركيز، ويكشف عن مهارات المتنافسين الحقيقية في التعامل مع هذا المكوّن التراثي الحيوي. وقد برز في هذا التحدي كل من عبيد آل علي، وسالم فيصل الحوز، بعد نجاحهما في تنفيذ المهمة بكفاءة عالية، مكّنتهما من تحقيق علامة التحدي في أولى حلقات الموسم.

وفي سباق الهجن، تفوق سالم الكتبي ومحمد سعيد المهيري، حيث استُقبلت المطيتان الفائزتان بالزعفران، وليكسب كل منهما 20 علامة.

وعن انطلاق البطولة، قال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، إن «بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان يشكلان ركيزة أساسية في مسيرتنا الهادفة إلى صون التراث الإماراتي وتقديمه بأسلوب يجمع بين الأصالة والابتكار».

المنهالي ضيف الحلقة

حلّ الفنان محمد المنهالي ضيفاً على الحلقة الأولى من برنامج «الميدان»، حيث قدم أغنية بعنوان «ما أقدر أوصفك»، وسط تفاعل جماهيري كبير على مدرجات المرموم، مبدياً تقديره لكل الرياضات والفنون التي تعتز وتفخر بتراث الوطن.