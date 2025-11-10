60 فناناً يقدمون «الضوء كما لم نره من قبل» في مكتبة محمد بن راشد

ضمن برنامج الفنون التشكيلية والرقمية، افتتحت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع مركز «للفنون عنوان»، وبمشاركة فنانين إماراتيين ومقيمين، المعرض الفني «الضوء كما لم نره من قبل»، احتفاءً بإرث الفنان الفرنسي، كلود مونيه، ومدرسته الانطباعية التي غيّرت وجه الفن الحديث.

وشهد الافتتاح حضور نخبة من الفنانين والنقّاد ومحبي الفنون البصرية، وقال عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، إبراهيم الهاشمي، إن «استضافة فعاليات فنية وثقافية بهذا المستوى تأتي في صميم رؤية مكتبة محمد بن راشد كمؤسسة معرفية تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي مركزًا للإبداع والفكر».

وجمع المعرض أعمالاً فنية لأكثر من 60 فناناً وفنانة من المواطنين والمقيمين، الذين قدّموا رؤاهم الخاصة حول الضوء واللون والحركة في الطبيعة، بروح الفنان كلود مونيه، التي جعلت من المشهد اليومي لحظة خالدة.