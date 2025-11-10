الفجيرة تستعد لتتويج الفائزين بجائزة التصوير الضوئي

أكد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ناصر اليماحي، أن الدورة السابعة من جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي شهدت مشاركة واسعة من مصورين من مختلف دول العالم، ما يعكس نجاحها واستمرار تطورها عاماً بعد عام، وأشار اليماحي إلى أن الجائزة أصبحت منصة فنية عالمية، تحتفي بالإبداع البصري، وتكرّس مكانة إمارة الفجيرة مركزاً للثقافة والفنون.

وتستعد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام لإقامة حفل تتويج الفائزين بالجائزة، برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بعد غد، في بيت الفن بجانب قلعة الفجيرة، بحضور نخبة من المصورين والفنانين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها.