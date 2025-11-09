حريق ضخم بمتنزه في نيوزيلندا وفرق الإطفاء تكافح النيران



قالت "هيئة الإطفاء والطوارئ" في نيوزيلندا، السبت، إن فرق الإطفاء استأنفت جهود مكافحة حريق غابات خارج عن السيطرة في متنزه وطني وسط الجزيرة الشمالية، والذي يقدر الآن بأنه يغطي أكثر من 1000 هكتار.

وبدأ أفراد الإطفاء مكافحة الحريق في متنزه "تونغاريرو" الوطني المشهور، بعد ظهر السبت، وكان لا بد من نقل حوالي 40 شخصًا جوًّا إلى بر الأمان. ومع ذلك، تم تعليق جهود مكافحة الحرائق خلال الليل لأسباب تتعلق بالسلامة، وفق "رويترز".

وقال نيك وست مساعد قائد قوات الإطفاء والطوارئ النيوزيلندية، في بيان، إن "الحريق اتسع خلال الليل"، مضيفاً أن "استطلاعًا جويًّا، مقررًا الأحد، سيؤكد مدى انتشار الحريق". ولم ترد أي تقارير عن تضرر المباني أو إجلاء مزيد من الأشخاص.

وأوضح وست أنه "استناداً إلى ما سيظهره الاستطلاع الجوي، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر عمليات ليوم كامل للسيطرة على الحريق".

