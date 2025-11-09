متحف اللوفر يعلن تشديد الإجراءات الأمنية بعد «الصدمة»

كشفت إدارة متحف اللوفر عن إجراءات جديدة ستتخذها لتشديد التدابير الأمنية بعد الصدمة التي أحدثتها السرقة الأخيرة، من دون أن تزيد عدد الحراس، ما أثار استياءً لدى النقابات.

فقد أعلنت إدارة المتحف استحداث منصب «منسق أمني» للمتحف، مكلف بالتواصل بين جميع الإدارات المعنيّة، وفق ما جاء في بيان.

وأعلن مجلس إدارة المتحف في اجتماع استثنائي تركيب أجهزة جديدة في الأسابيع المقبلة، وكاميرات مراقبة إضافية في الأشهر المقبلة.

وعُقد الاجتماع في أجواء مضطربة يعيشها المتحف الذي يستقبل أكبر عدد من الزوار في العالم، وغداة نشر تقرير اتهم إدارته بالتركيز في السنوات الماضية على جذب الزوار على حساب الأمن.

ورحّبت تجمعات نقابية بتشديد الإجراءات الأمنية، لكنها أسفت لعدم زيادة العنصر البشري.

من جهة أخرى، وعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، باستعادة المجوهرات المسروقة. وقال ماكرون الذي يجري جولة في أميركا اللاتينية، لشبكة «تلفيزا» المكسيكية: «لقد بدأنا القبض على أفراد العصابة، ستعود المجوهرات، سيُوقفون ويُحاكمون».

وفي صباح الـ19 من أكتوبر، توقفت أمام المتحف الفرنسي العريق شاحنة تحمل رافعة، وصعد رجلان عبر الرافعة إلى شرفة قاعات أبولو، حيث تُعرض مجوهرات التاج الملكي الفرنسيّ. وبعد كسر زجاج النوافذ وواجهات العرض، سُرقت ثماني قطع من المجوهرات.