مصر: الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 في المنيا

قضت محكمة مصرية، أمس، بالإعدام شنقاً على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة من زوجته الأولى، بوضع السم لهم في الطعام، بعد موافقة مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء عباس، عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة، التي كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع التي تضمنت مناقشة الطبيب الشرعي، وعدد من الطلبات.

كما حضرت والدة الأطفال الستة، وطالبت بالقصاص من المتهمة.

وبدأت القضية في قرية دلجا بمحافظة المنيا جنوب مصر، حيث توفي الأب وأطفاله الستة تباعاً خلال أسبوع في يوليو الماضي، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقاً أنهم تعرّضوا للتسميم بمبيد حشري.

وبحسب التحقيقات، أقدمت المتهمة على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، بعد أن أعاد زوجها زوجته الأولى إلى عصمته، فقررت دس السم في الخبز الذي أعدته للعائلة.