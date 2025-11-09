مزاد في جنيف على دبوس نابليون وماسة سعرها 20 مليون دولار

تُعرض للبيع بالمزاد العلني، الأسبوع المقبل، في جنيف، مجوهرات تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، إضافة إلى دبوس بروش لنابليون بونابرت، غُنِمَ خلال معركة واترلو. وتقيم دار «سوذبيز» مزاداً في 12 نوفمبر الجاري، بمناسبة أسبوع جنيف للمنتجات الفاخرة، يضمّ دبوساً مرصّعاً بالماس كان لنابليون بونابرت.

وكان هذا البروش الذي خُمِّنَ سعره بما بين 130 ألف يورو و220 ألفاً، ضمن المتعلقات الشخصية التي اضطر الإمبراطور إلى التخلي عنها أثناء فراره من الجنود البريطانيين والبروسيين بعد المعركة الشهيرة.

وتتوسط البروش الدائري الذي يبلغ قطره نحو 45 ملليمتراً، ماسة بيضوية كبيرة من عيار 13.04 قيراطاً، محاطة بنحو 100 ماسة قديمة.

أما أبرز القطع في مزادات «سوذبيز»، الأسبوع المقبل، فستكون «ذي غلوينغ روز»، وهي ماسة ذات لون وردي زاهٍ من عيار 10.08 قراط، وتُقدر قيمتها بنحو 20 مليون دولار.