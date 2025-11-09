اليابان تكافح الدببة بعد تكاثر هجماتها على البشر

يسود في بعض مناطق شمال اليابان شعور بالذعر من هجمات الدببة التي يتعرض لها السكان، ما حدا بعضهم إلى تعليق أجراس على حقائبهم كي يبعدوا بصوتها هذه الحيوانات، بينما تدعو لافتات الناس إلى توخي الحذر.

فمنذ أبريل الفائت، أودت هجمات هذه الحيوانات بحياة 13 شخصاً في مختلف أنحاء اليابان، وهو رقم قياسي، وتكثر الأنباء عن دخول الدببة إلى المنازل، وتجولها قرب المدارس، واجتياحها المتاجر الكبرى.

وتفيد البيانات الرسمية بأن عدد الجرحى قد يبلغ رقماً قياسياً، إذ تجاوز 100 من أبريل إلى سبتمبر.

وبلغ عدد القتلى بهجمات دببة قبل خمسة أشهر من انتهاء هذه السنة ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 2023-2024.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت اليابان أحد أعلى معدلات الهجمات القاتلة للدببة على مستوى العالم.

وتبذل الحكومة اليابانية جهوداً حثيثة لمعالجة مشكلة تكاثر الهجمات.