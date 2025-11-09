أشهر طهاة «هارودز» يقدم المتعة والفن لجمهور «الشارقة للكتاب»

أمتع الشيف العالمي فيليب خوري، أحد أبرز طهاة المعجنات في العالم ورئيس قسم الحلويات السابق في متجر «هارودز» الشهير بلندن، جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال جلسة مباشرة أقيمت ضمن برنامج «ركن الطهي»، حيث قدّم وصفات مبتكرة لمخبوزات وفطائر نباتية بالكامل.

واستعرض الشيف الأسترالي من أصول لبنانية أبرز ما جاء في كتابيه «طريقة جديدة للخبز» و«ما وراء الخبز»، اللذين يعدّان من الأعمال المرجعية في فنون المخبوزات الحديثة، إذ يركز خوري في مؤلفاته على إعادة تعريف صناعة الخبز باستخدام مكونات طبيعية خالية من المشتقات الحيوانية، مع الحفاظ على الطعم والملمس ذاتهما عبر تقنيات حديثة في الخَبز المستدام.

وفي ركن الطهي، أعدّ خوري وصفة فورية لكرات من المعجنات المصنوعة من معجون الفول السوداني والشوكولاتة المبشورة وزيت الزيتون والملح والخميرة والماء، دون أي مواد معالجة أو حافظة.

وبينما كان المزيج يُخبز في الفرن أمام الجمهور لمدة 12 دقيقة، تحدّث خوري عن فلسفته في الطهي، التي تقوم على أن «المخبوزات ليست علماً جامداً، بل لغة تتطور مثل الأدب، كلما أضفنا إليها خيالاً ووعياً جديداً بالنكهة والمصدر».