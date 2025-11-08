"آثار مٌقلدة في المتحف المصري".. حقيقة فيديو متداول أثار الجدل

روّجت حسابات اجتماعية مقطع فيديو، زعمت أنه يظهر آثارا مصرية مُقلدة وزائفة "حديثة الصنع" قبل وضعها في المتحف المصري الكبير.

حصد الفيديو المتداول أكثر من مليون مشاهدة في منصة إكس وحدها، مدفوعًا برواية تحتوي ادعاءات مُضللة.

وقال أحد التعليقات المرافقة للفيديو: "هل تعلم أن كل الآثار الفرعونية في المتحف المصري صُنعت حديثًا وهي تقليد عن الأصلية. أما الآثار الأصلية فهي موجودة حاليًا" في خارج البلاد.

وسخر تعليق آخر بالقول: "الشعب المصري مبدع وفنان في النحت وعمل مجسمات من الجبس (لا علاقة لها بالآثار) خلال عشرة أعوام والشغل ليل نهار من أجل تجهيز المتحف المصري الكبير. اليابان دفعت 800 مليون دولار على مجسمات منحوتة".

ووفقاً لتحقق قام به موقع " سي إن إن بالعربية" من الفيديو وجد أنه يرتبط بفنان نحت مصري يعيش في الأقصر بجنوب البلاد، يقوم بصنع نماذج فرعونية مشابهة لأغراض تجارية، وهي ممارسة معروفة في مصر، لكن لا صلة لها بأعمال رسمية.

ويظهر البحث العكسي أن الفيديو يرتبط بفنان النحت المصري بركات حمزة عبدالحكم، الذي أخذ المهنة عن والده، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ونشر بركات الفيديو في حسابه عبر موقع تيك توك، مساء الأربعاء الماضي الماضي.

وحينها كتب بركات تعليقًا على الفيديو: "من حجر الجرانيت الأسود النادر، وهو يرتدي تاج النِمس الملكي. المرحلة دي من أصعب مراحل النحت، لأنها بتحتاج دقة عالية في التفاصيل".

وسبق أن أجرى بركات مداخلات مع وسائل إعلام، منها قناة "TEN"، في 24 أغسطس 2024، وقال إنه يعمل مع عائلته في مهنة النحت التجاري لما يزيد عن 15 عامًا، لكنه أراد التعمق فيه كنوع من الفن، فيما قال: "أنا شغلي كله يُباع"، حسب قوله.