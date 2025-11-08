الإعدام لقاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 في المنيا

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بالإعدام شنقا، على المتهمة بقتل زوجها وأبنائه الستة، بوضع السم لهم في الطعام بعد موافقة فضيلة المفتي.

وكانت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علاء عباس عقدت جلستها الأولى بحضور المتهمة، والتي كانت تحمل طفلها الصغير، واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع التي تضمنت مناقشة الطبيب الشرعي وعدد من الطلبات.

كما حضرت والدة الأطفال الستة الزوجة الثانية وطالبت بالقصاص من المتهمة.