شركات طيران تحظر حمل سماعات «إيربودز» داخل حقائب السفر

أعلنت شركات الطيران التايوانية EVA Air وUNI Air وTigerair حظر وضع سماعات الأذن اللاسلكية—مثل «إيربودز»—داخل الأمتعة المشحونة على الطائرات، لاحتوائها على بطاريات ليثيوم قابلة للاشتعال.

ويأتي القرار عقب حوادث حرائق على متن طائرات بسبب انفجار بنوك الطاقة ، ما دفع جهات الطيران لإعادة تقييم الأجهزة الصغيرة المزودة ببطاريات.

وأوضحت Tigerair أن اعتبارات السلامة تقتضي منع الأجهزة الإلكترونية المحمولة المزودة ببطاريات (كسماعات بلوتوث ومراوح يدوية) من الحقائب المسجّلة، مع حملها داخل المقصورة فقط.

وأكدت UNI Air أن علبة شحن السماعات تُعدّ جهازًا إلكترونيًا محمولًا (PED)، وبالتالي يُحظر وضعها في الأمتعة المشحونة.

وتحذّر سلطات بريطانية من مصادرة الأجهزة غير المشحونة عند التفتيش الأمني، مؤكدة: «إذا لم يعمل الجهاز عند الطلب، قد لا يُسمح بحمله على الطائرة». وفي نيوزيلندا اعتُبرت علبة الشحن بمثابة «بنك طاقة» مصغّر يُحظر تمامًا في الأمتعة المشحونة، فيما تسمح هيئة الطيران المدني البريطانية (CAA) بحمل السماعات داخل المقصورة فقط وتمنع وضعها في مخزن الطائرة.