افتتاح معرض «من المحارة إلى التاج»

افتتحت هيئة الشارقة للمتاحف المعرض التفاعلي «من المحارة إلى التاج» احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على افتتاح بيت النابودة، أحد معالم الشارقة التراثية التي تعكس تاريخ الإمارة في الغوص والبحث عن اللؤلؤ، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات التعليمية والجهات المعنية بالطفل.

يقدم المعرض تجربة تعليمية تفاعلية تشرح آلية تكوين اللؤلؤ وخصائصه، مع تسليط الضوء على نوع «الجيون» الذي يتكون في أعماق الخليج.

ويعد بيت النابودة، الذي بني عام 1845 وكان مقر التاجر عبيد بن عيسى بن علي بن ناصر الشامسي، من أبرز المعالم التاريخية بالشارقة، وأعيد افتتاحه كمتحف عام 1995 وتأهيله عام 2018.