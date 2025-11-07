ماليزيا تبتكر نموذج التدريس بمعلِمَين في آن واحد داخل الفصول بدءًا من 2027

كشفت وزيرة التعليم الماليزية فاضلينا صديق، عن خطة لتطبيق نظام تدريس مبتكر في المدارس تحت مسمى "أسلوب التدريس المشترك"، اعتباراً من عام 2027، في إطار جهود تطوير العملية التعليمية ورفع جودة المخرجات الأكاديمية والتربوية.

ويقوم النظام الجديد على وجود معلِمَين اثنين داخل الفصل الواحد؛ يتولى الأول الإشراف على الجوانب الأكاديمية والمحتوى التعليمي، فيما يركّز الثاني على الجوانب التربوية ودعم بناء شخصية الطلاب.

ويهدف هذا النهج إلى إيجاد توازن بين التحصيل العلمي والتطور الشخصي، وتعزيز التكامل بين التعليم والتربية داخل البيئة المدرسية.

وأكدت وزارة التعليم أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحديث أساليب التعليم في ماليزيا، وإعداد جيل يمتلك مهارات معرفية وسلوكية متكاملة تتماشى مع متطلبات المستقبل.