المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بين الحياة والموت إثر حادث خطير

تعرض الفنان الشعبي المصري إسماعيل الليثي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، لحادث سير خطير أثناء عودته من إحياء حفل غنائي، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، اصطدمت سيارة المطرب إسماعيل الليثي بأخرى على الطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة المنيا، ولقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

توافدت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية على موقع الحادث، وجرى نقل الجثث والمصابين السبعة إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأعلنت صفحة إسماعيل الليثي عن الحالة الصحية للمطرب الشعبي حيث وصفتها بإنها غير المستقرة، حيث يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف داخلي وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي في حاجة حرجة.

ودخلت شيماء سعيد زوجة المطرب إسماعيل الليثي في حالة انهيار وبكاء شديد فور رؤيتها لزوجها داخل العناية المركزة، حيث شاركت شيماء مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" ظهرت خلاله في حالة صدمة وصراخ بعد حادث زوجها ودعت متابعيها إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

يذكر أن المطرب إسماعيل الليثي كان قد مر خلال الفترة الماضية بأزمة نفسية كبيرة بعد وفاة نجله في حادث مأساوي إثر سقوطه من الطابق العاشر.