طلبات مارت تقدم خدمة إيصال الفواكه الطازجة يومياً في دولة الإمارات

تواصل طلبات مارت تعزيز خدماتها المبتكرة في مجال تسوق المستلزمات المنزلية، لتوفر لعملائها في دولة الإمارات تجربة فريدة في الحصول على الفواكه الطازجة والأصناف الموسمية الفريدة، مثل الكيوي والرمان والتفاح وغيرها، مع خدمة توصيل سريعة إلى المنازل خلال 15 دقيقة فقط.



وتضمن طلبات مارت لعملائها الحصول على خيارات طعام صحية تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة، وتلبي متطلباتهم في مختلف الحالات، سواء كانت خاصة بتحضير طعام الفطور في الصباح الباكر، أو تجهيز وجبة الغداء المدرسية للأطفال، أو تلبية احتياجات المتخصصين المشغولين الذين يفضلون الحصول على منتجات سريعة وبجودة عالية.

كما يحظى عملاء مارت بخدمات مميزة تسمح لهم بملء مطابخهم بالمنتجات المنعشة الطازجة، مثل المكونات المخصصة لتحضير العصائر ما بعد التمرين، أو إعداد وجبة غداء صحية، أو تناول وجبة سريعة منعشة منتصف النهار. وتتنوع الفواكه التي توفرها الخدمة لعملائها، لتشمل حبات الكيوي الطرية، وثمار التفاح والبرتقال والرمان المنعشة والطازجة، وصولاً إلى ثمار البطيخ وغيرها. ويحرص فريق طلبات مارت على تنسيق كل طلب بعناية فائقة للحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها، ثم تسليمه بسرعة فائقة، مما يوفر للعملاء خيارات منعشة ومغذية في جميع الأوقات.

تضمن طلبات مارت الحصول على أفخر الفواكه الموسمية والطازجة وإيصالها إلى المنزل بالسرعة القصوى، وذلك بمجرد فتح تطبيق طلبات، والضغط على قسم طلبات مارت لاستعراض المنتجات المتوفرة وطلبها.