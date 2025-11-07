تعويض 10 ملايين دولار لمعلمة أميركية بعد "حادث" مع طالب

منحت محكمة أميركية، الخميس، تعويضا قدره 10 ملايين دولار لمدرّسة سابقة تعرضت لإطلاق نار على يد تلميذ في السادسة من العمر في مدرستها.

في يناير 2023، أطلق طفل النار على آبي زويرنر البالغة 28 عاما في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فيرجينيا، ما أدى إلى إصابتها في يدها وصدرها، وبقيت في المستشفى لأسبوعين.

رفعت المعلمة دعوى قضائية ضد مساعدة مدير المدرسة إيبوني باركر متهمة إياها بتجاهل تحذيرات بشأن إحضار الطفل مسدسا إلى المدرسة.



كانت المدرّسة تطالب بتعويض قدره 40 مليون دولار بتهمة الإهمال الجسيم. وخلال المحاكمة، أفادت في شهادتها بأنها ظنت لوهلة أنها ستموت.

حُكم على والدة التلميذ الذي أطلق النار على المعلّمة بالسجن لما يقرب من أربع سنوات بعد إدانتها بإهمال الطفل وبتهمة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية.

في المقابل، لم يواجه الطفل أي تهم قضائية.في حين أن الحوادث التي تشمل الأطفال الصغار والأسلحة النارية في منازلهم شائعة في الولايات المتحدة، إلا أن حالات إطلاق النار من أطفال دون سن العاشرة في المدارس نادرة.

وثّقت قاعدة بيانات جمعها الباحث الأميركي ديفيد ريدمان ما يقرب من 15 حادثة من هذا النوع منذ سبعينيات القرن الماضي.