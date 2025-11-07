الموت يُغيب والد محمد رمضان
أعلن الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع «أنستغرام» عن وفاة والده، كاشفًا عن تفاصيل الجنازة ومكان الدفن.
وكتب رمضان في منشوره: «بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025)».
كما أرفق منشورًا آخر جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر، اللهم اسكنه فسيح جناتك».
يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية كان مسلسل «جعفر العمدة»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، كما ينتظر طرح فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «أسد».
