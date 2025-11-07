فنجان القهوة في هذه الساعة يحمي من خطر الوفاة وأمراض القلب

أعاد الخبير البيولوجي الأمريكي، برايان جونسون، النظر في قراره القديم بالتخلي عن القهوة، بعد أن كشفت دراسة علمية جديدة عن فوائد محتملة لتناولها في أوقات محددة من اليوم.

وكان جونسون، البالغ من العمر 48 عاما، قد توقف عن شرب القهوة منذ سنوات ضمن مساعيه لتحسين صحته وإبطاء الشيخوخة. لكن نتائج دراسة صادرة عن جامعة تولين في ولاية لويزيانا جعلته يعيد التفكير في موقفه من الكافيين.

فقد أظهرت الدراسة أن تناول القهوة يخفض خطر الوفاة بنسبة 16%، كما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 31%، مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربونها.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، شددت الدراسة على أن توقيت شرب القهوة يلعب دورا أساسيا في تحقيق الفوائد الصحية. إذ أوضحت البيانات — التي شملت 40725 مشاركا من المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية (NHANES) بين عامي 1999 و2018 — أن شرب القهوة صباحا فقط كان مرتبطا بانخفاض أكبر في خطر الوفاة، بينما لم يظهر تناولها على مدار اليوم التأثير ذاته.

وقال الدكتور لو تشي، الباحث الرئيس في الدراسة: «تعد هذه أول دراسة تختبر العلاقة بين توقيت شرب القهوة والنتائج الصحية. وتشير بياناتنا إلى أن الفائدة لا تعتمد فقط على الكمية أو الاستهلاك بحد ذاته، بل أيضا على موعد تناول القهوة خلال اليوم».

وأضاف أن تناول الكافيين في فترات ما بعد الظهر أو المساء قد يؤدي إلى اضطرابات في النوم والهرمونات، وهو ما قد يفسد الفوائد الصحية المرتبطة به.

وفي مقطع فيديو نشره تعليقا على الدراسة، حذّر جونسون من أن شرب القهوة في ساعات متأخرة للحفاظ على اليقظة قد يأتي بنتائج عكسية. وقال: «يبقى نحو نصف الكافيين في الجسم نحو خمس إلى ست ساعات. أي أن كوبا من القهوة في الثالثة بعد الظهر يعني بقاء نصف كميته في الجسم حتى التاسعة مساء، ما قد يؤثر في جودة النوم».

وأكد أن النوم الجيد هو أهم عنصر لصحة الإنسان وطول عمره، مشيرا إلى أن من يشرب القهوة صباحا دون التأثير على نومه يمكنه الاستفادة من فوائد الكافيين الصحية، مثل تحسين التمثيل الغذائي وتعزيز وظائف الأوعية الدموية وتسهيل تدفق الدم.

كما أوضح أن القهوة تحتوي على الكافيين والبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات أكسدة تساعد على تقليل الالتهابات وحماية خلايا الدماغ. وتضم القهوة أكثر من 100 نوع من البوليفينولات، التي تحفّز بدورها عملية الالتهام الذاتي، وهي آلية طبيعية للتخلص من الخلايا التالفة في الجسم.

وختم جونسون بالقول: «لتحقيق أقصى استفادة من القهوة، اشربها في الصباح الباكر، وتجنب تناولها بعد الظهر أو مع السكر، لأن ذلك قد يلغي فوائدها. عندما تُحسن استخدام الكافيين، يمكنك أن تحوله إلى عامل مساعد على إطالة العمر».

وفي سياق متصل، كان جونسون قد كشف مؤخرا أن الفلفل الحار قد يكون هو الآخر من أسرار إطالة العمر. واستند في ذلك إلى دراسة نشرت عام 2020 وشملت أكثر من 570 ألف شخص في الولايات المتحدة وإيطاليا والصين وإيران، أظهرت أن من يتناولون الفلفل الحار بانتظام ينخفض لديهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 26%، وبالسرطان بنسبة 23%، فيما تراجع الخطر العام للوفاة بنسبة 25%.

ورغم أن جمعية القلب الأمريكية لم تحدد بدقة سبب هذا التأثير، إلا أن أبحاثا سابقة ربطت بين تناول الفلفل الحار ومزايا مضادة للالتهابات والأكسدة والسرطان، بفضل مادة «كابسيسين» التي تمنحه مذاقه الحار المميز.