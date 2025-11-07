عريس فرنسي يموّل عرسه بطريقة مبتكرة: "أعلِن هنا ! على بدلة زفافي"

في خطوة غير تقليدية ابتكر رجل فرنسي طريقة فريدة لتمويل حفل زفافه، محولاً الضغوط المالية إلى فرصة تسويقية.

العريس داجوبيرت رينوف قرر أن يتعامل مع نفقات الزفاف بعقلية رجل الأعمال، فبدلاً من الاقتراض أو تقليص الميزانية، أطلق فكرة جريئة تمثلت في بيع مساحات إعلانية على بدلته الرسمية يوم العرس.

ونشر عبر حساباته على الإنترنت دعوة مفتوحة للشركات الناشئة لتمويل الحدث، موضحاً أن شركاتهم بإمكانها عرض شعاراتها على بدلته أثناء الحفل، تماماً كما يحدث في الرعايات الرياضية.

وسرعان ما تواصلت معه عشرات العلامات التجارية الصغيرة لدعمه، ليتمكن خلال أسابيع قليلة من بيع جميع المساحات المتاحة على بدلته.

وفي 25 أكتوبر، ظهر العريس في حفل زفافه مرتدياً بدلة أنيقة تحمل شعارات 26 شركة ناشئة، وشارك صورة عبر الإنترنت معبراً عن امتنانه قائلاً: شكراً لكل الشركات التي جعلت زفافنا ممكناً.. لقد كان يوماً لا يُنسى.

اجتاحت صور رينوف مواقع التواصل مصحوبة بتعليقات طريفة ومشيدة بالفكرة؛ فقد وصفها البعض بأنها «أذكى حملة دعائية شخصية»، فيما كتب آخرون مازحين أن هذه الطريقة قد تكون الحل السحري لأزمة تكاليف الأعراس.

وبينما أثارت فكرته الجدل بين مصدّق ومندهش، إلا أنها أثبتت أن الزفاف يمكن أن يكون فرصة للاستثمار لا مجرد احتفال.