عاجل من شركة «أبل»: مليار هاتف «آيفون» حول العالم تعاني من هذه المشكلة

أصدرت شركة أبل تحديثاً أمنياً عاجلاً لنظام تشغيلها «iOS 26.1» يشمل أكثر من مليار جهاز آيفون حول العالم.

وأطلقت الشركة الإصدار «iOS 26.1» لجميع أجهزة الآيفون المدعومة، إذ يعالج التحديث ثغرات أمنية خطيرة تتطلب التثبيت الفوري من قبل المستخدمين.

وتقدّر أبل عدد أجهزة الآيفون المؤهلة لهذا التحديث بما يصل إلى مليار جهاز، ما يجعل الأمر واسع الانتشار داخل قاعدة مستخدميها العالمية.

وبحسب التقارير، فإن الإصدار «iOS 26.1» لا يقتصر على إصلاحات أمنية فحسب، بل يشمل أيضاً تحسينات في مكونات النظام وتقنية المتصفح.

كما تمت إضافة خيار التحديث التلقائي للخلفية «silent background updates» الذي يُفعّل تلقائياً لتحسين الحماية دون تدخل المستخدم المباشر.

وذكرت أبل أن «هذا التحديث حرج نظراً لوجود أكثر من 50 ثغرة أمنية محتملة يمكن أن تُستغل من قبل جهات خبيثة، ومنها ثغرات في نظام تشغيل الأجهزة التي تسمح بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد».

وبما أن قاعدة أجهزة آيفون المتصلة كبيرة جداً، فإن التأخير في التحديث يشكّل مخاطرة أمنية ليس فقط على مستوى الفرد، بل على نطاق أوسع في البيئة الرقمية.

ويُنصح جميع مستخدمي أجهزة آيفون بالدخول إلى الإعدادات وتحديث البرنامج، والتأكد من تثبيت الإصدار «iOS 26.1» فوراً.

ويُفضل تفعيل خيار التحديث التلقائي لضمان التحديثات الأمنية في الخلفية.

ومن المهم أيضاً عمل نسخة احتياطية من البيانات قبل البدء في التثبيت، كإجراء احترازي في حال حدوث أي خلل.

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أبل في تعزيز أمن نظامها وتشديد الحماية ضد الهجمات الرقمية، في وقت تتزايد فيه التهديدات الإلكترونية نحو الأجهزة المحمولة.

وبطرحها لتحديث بهذا الحجم والمستوى يغطي تقريباً كل مستخدمي الآيفون، تعكس الشركة مدى جدية التعامل مع الأمان الرقمي.

أما من جهة المستخدمين، يعدّ التحديث فرصة للحفاظ على الأداء والاستقرار، بالإضافة إلى امتثالهم لتوصيات الشركة التي تبدو حازمة هذه المرة.

وإذا كان لديك جهاز آيفون مؤهل، لا تؤجّل تثبيت الإصدار «iOS 26.1»، لأنه ليس مجرد تحسين بسيط، بل خطوة حماية شاملة لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم.