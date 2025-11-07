60 عاما بلا نوم.. فيتنامي يثير حيرة الأطباء

أثار مزارع فيتنامي يبلغ من العمر 81 عامًا يدعى "تاي نغوك" الجدل بعد أن زعم أنه لم يغمض عينيه للنوم منذ أكثر من ستة عقود، رغم تمتعه بصحة جيدة وقدرته على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

ويعيش نغوك في قرية صغيرة بمقاطعة كوانغ نام، ويقول إن معاناته مع الأرق بدأت عام 1962 بعد مشاركته في حرب فيتنام، حيث يرجّح الأطباء أن حالته قد تكون ناتجة عن صدمة نفسية حادة.

ورغم محاولاته العلاجية المتكررة باستخدام الأدوية والعلاجات التقليدية وحتى الكحول، لم يتمكن من النوم إطلاقًا، بحسب ما يؤكده هو وأفراد أسرته وجيرانه الذين لم يروه نائمًا منذ عقود.

في عام 2023، زاره اليوتيوبر الأمريكي "درو بينسكي" لتوثيق حالته، ولاحظ أنه يقضي لياليه في العمل في الحقول وصنع نبيذ الأرز دون أي مظهر من مظاهر النوم. وأشار في تقريره إلى احتمال نومه لفترات قصيرة جدًّا بعد تناول الكحول، لكن دون تأكيد طبي على ذلك.

ورغم حرمانه الطويل من النوم، أظهرت الفحوص الطبية أن قلبه وضغط دمه ودماغه جميعها تعمل بشكل طبيعي. كما ذكرت تقارير إعلامية أنه يدخن نحو 70 سيجارة يوميًّا ويشرب نصف لتر من نبيذ الأرز، لكنه يظل نشطًا ويؤدي أعماله بانتظام.

وأثارت حالته اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين الإعجاب بقدرته على التحمّل والتساؤل عن تأثير الحرب على صحته النفسية. ويرى أطباء أن هذه الحالة النادرة تتحدى المفاهيم العلمية المعروفة حول أهمية النوم، وتبرز قدرة الإنسان على التكيف في ظروف استثنائية للغاية.