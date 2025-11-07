أجرت 27 عملية تجميل لتشبه الدمية الشهيرة.. مقتل «باربي البشرية» في ظروف غامضة



توفيت المؤثرة البرازيلية باربرا يانكوفسكي، المعروفة بلقب «باربي البشرية»، عن عمر ناهز 31 عاماً، بعد أن خضعت لـ 27 عملية تجميل لتبدو شبيهة بالدمية الشهيرة.

وعثرت الشرطة على جثة يانكوفسكي داخل منزلها في ساو باولو، وأعلنت السلطات أن الوفاة سُجلت كـ«حالة وفاة مشبوهة»، بانتظار نتائج تشريح الجثة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكدت الشرطة أن إحدى صديقات الراحلة كانت برفقتها في المنزل يوم الواقعة وغادرت قبل وفاتها، مشيرة إلى أن المؤثرة كانت قد أصيبت في عينها في اليوم نفسه، كما ذكرت الصديقة أن باربرا كانت تعاني من كدمات حول العينين، نتيجة خضوعها مؤخراً لعملية شد وجه.

وكانت يانكوفسكي قد نشرت قبل أسابيع قليلة صورة صادمة على حسابها في «إنستغرام»، أظهرت فيها كدمات داكنة حول عينيها، موضحة لمتابعيها أن الأمر جزء طبيعي من مرحلة التعافي بعد العملية التجميلية، وعلّقت حينها: «اليوم الثالث بعد عملية شد الوجه.. الندبة بالكاد تُرى».

وبحسب تقارير إعلامية، أنفقت الراحلة ما يقارب 42 ألف جنيه إسترليني على سلسلة عمليات التجميل التي خضعت لها لتصبح نسخة بشرية من دمية «باربي»، واشتهرت على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «باربي البشرية»، وشاركت في العديد من البرامج التلفزيونية والإعلانات.

ولاحظ متابعوها غيابها المفاجئ عن المنصات منذ الأول من أكتوبر الماضي، وهو آخر منشور لها على إنستغرام، حين ظهرت برفقة مؤثرة برازيلية أخرى، كما لم تنشر أي محتوى جديد على تيك توك منذ السابع من سبتمبر.