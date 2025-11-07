حالة نادرة لامرأة فلبينية يخرج حليب الرضاعة من تحت إبطيها

تمتلك امرأة فلبينية تبلغ من العمر 35 عامًا واحدة من أغرب القدرات الخارقة في العالم، ففي تقرير طبي، وصف الأطباء كيف أن إبط المرأة قادر على إنتاج حليب الثدي.

وشرح أطباء الجلدية في جامعة الفلبين هذه المعجزة الطبية غير العادية في وقت سابق من هذا الخريف في مجلة JAAD Case Reports.

و يعود سبب إبط المرأة الحليبي إلى ولادتها بأنسجة ثدي إضافية على جانبي إبطيها. وعلى الرغم من بعض المتاعب الإضافية التي أعقبت حملها، إلا أن الثديين الإضافيين لا يبدو أنهما يضران بصحتها.

ووفقًا للتقرير، بدأت المرأة تلاحظ لأول مرة وجود شيء مختلف تحت إبطيها قبل 15 عامًا.

وبعد حملها الأول، بدأ إبطاها بالتورم وإنتاج "إفرازات حليبية من بصيلات الشعر التي تغطيهما". واختفت هذه الظاهرة بمجرد فطام طفلها عن الرضاعة الطبيعية، لكنها عادت بعد كل حمل تالٍ، مما دفعها إلى زيارتها الأخيرة للأطباء. ولم تُعاني من أي مشكلة أخرى مُقلقة، لكن احتقان إبطيها بدا أنه يزداد سوءًا مع كل طفل تُرزق به. وحدد الأطباء وجود أنسجة ثدي خارج الرحم في إبطيها، أي وجود جزء من الجسم في مكان لا ينبغي أن يكون فيه عادةً. وهذه الحالة موجودة منذ الولادة، لكنها عادةً ما تمر دون أن تُلاحظ حتى تُؤثر عليها التغيرات الهرمونية نفسها التي تُؤثر على أنسجة الثدي الطبيعية، مثل البلوغ أو الحمل. وعادةً، كما في هذه الحالة، لا يُصاحب الثديان الزائدان هالات أو حلمات. وكما هو متوقع، فإن وجود ثدي أو اثنين إضافيين حالة نادرة للغاية.

وكتب الأطباء: "أنسجة الثدي خارج الرحم حالة نادرة"، مُشيرين إلى أنها لا تُوجد إلا لدى حوالي 2% إلى 6% من النساء و1% إلى 3% من الرجال. موعظم الحالات مُتفرقة، أو تحدث عشوائيًا، ولكن حوالي 6% منها مرتبطة بعوامل وراثية.