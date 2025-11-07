السجن مدى الحياة لممرض قتل 10 مرضى لتخفيف أعباء العمل

حُكم على ممرض رعاية تلطيفية في ألمانيا بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل 10 مرضى ومحاولة قتل 27 آخرين.

وزعم الادعاء أن الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، حقن مرضاه، ومعظمهم من كبار السن، بمسكنات ألم أو مهدئات قوية لتخفيف عبء عمله خلال نوبات العمل الليلية.

وارتُكبت هذه الجرائم بين ديسمبر 2023 ومايو 2024 في مستشفى بمدينة فورسيلين، غرب ألمانيا.

وأفادت التقارير أن المحققين يبحثون في عدة حالات أخرى مشبوهة خلال مسيرته المهنية. وعمل الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، في مستشفى فورسيلين منذ عام 2020، بعد أن أكمل تدريبه كممرض عام 2007.

وأُبلغت المحكمة أنه حقن المرضى بجرعات كبيرة من المورفين والميدازولام، وهو نوع من المهدئات، في محاولة لتخفيف عبء عمله خلال نوبات العمل الليلية.

وأُلقي القبض عليه عام 2024. وعند إصدار الحكم بالسجن المؤبد، قالت المحكمة إن جرائم الرجل تنطوي على "خطورة خاصة"، ما يمنعه من الإفراج المبكر بعد 15 عامًا.

وقالت محطة "بي بي سي" بأن عمليات استخراج الجثث جارية لتحديد هوية المزيد من الضحايا المحتملين، مما قد يؤدي إلى إعادة محاكمة الرجل.

وتشبه هذه القضية قضية الممرض السابق نيلز هوغل، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2019 بعد إدانته بقتل 85 مريضًا في مستشفيين شمال ألمانيا. وخلصت المحكمة إلى أنه أعطى جرعات قاتلة من أدوية القلب لأشخاص كانوا تحت رعايته بين عامي 1999 و2005 ويُعتقد أنه أكثر القتلة وحشية في تاريخ ألمانيا الحديث.