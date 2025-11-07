لنفاد التمويل.. حديقة حيوان نيوزيلندية تنهي حياة أسدين

أخضعت حديقة حيوان في نيوزيلندا أسدين لديها لـ«القتل الرحيم»، بينما لايزال هناك «بصيص من الأمل» لخمسة أسود أخرى، بحسب ما ذكرته محمية كامو للحياة البرية، أمس.

وأُجبرت المحمية على الإغلاق بعد نفاد التمويل الذي تحصل عليه، كما كان من المستحيل إعادة نقل الحيوانات إلى مكان آخر، بسبب تقدّم عُمر الأسود، وتردي حالتها الصحية.

وكانت الحديقة أعلنت أنه سيتم إعدام آخر سبعة أسود في المحمية الواقعة شمال أوكلاند، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

من جانبها، كتبت جانيت فالانس، التي تقوم بتشغيل المحمية، على منصة «فيس بوك»: «لم يتبق أي خيار حقيقي» أمام الحيوانات التي تراوح أعمارها بين 18 و21 عاماً. وأضافت أنه تم إخضاع أسدين لـ«القتل الرحيم»، مساء أول من أمس، بسبب «حالتهما الصحية الخطرة» التي لا يمكن علاجها.