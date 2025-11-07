لحظات مع النوارس في «الفهيدي»

يستمتع زوّار منطقة الفهيدي التاريخية في بر دبي بلحظات يومية مرحة مع طيور النورس، وهذه المنطقة ليست مساحة ترفيه فحسب، بل تجربة تربط بين الطبيعة والحياة الحضرية، إذ يستمتع الأطفال والكبار على حد سواء بإطعام النوارس ومتابعة حركاتها المرحة، التي تضفي جواً من البهجة على يومهم، في مشهد يذكّر بأهمية التوازن بين حياة المدينة ولقاءات الطبيعة الصغيرة اليومية، ويعكس المشهد كيف يمكن لأبسط اللحظات أن تسهم في إيجاد ذكريات دافئة ومبهجة، كما يُبرز الجانب الهادئ والمرح لمنطقة الفهيدي وسط صخب المدينة الحديثة.