باريس تنهي حقبة تذاكر المترو الورقية بعد 125 عاماً

أعلنت شركة النقل العام في باريس عن التوقف النهائي عن بيع تذاكر المترو الورقية التقليدية، بعد استخدامها لأكثر من 125 عاماً.

ويأتي القرار ضمن عملية انتقال تدريجية نحو التذاكر الإلكترونية وبطاقات السفر الذكية، في إطار تحديث شامل لأنظمة النقل في العاصمة الفرنسية.

وانتهى بيع التذاكر الورقية رسمياً أول من أمس، في خطوة تمثل المرحلة الأخيرة من تقليص نقاط بيع التذاكر الورقية، وألغت الشركة قبل عامين بيع «حزمة الـ10 تذاكر»، التي كانت تباع بسعر مخفض، وتُعدّ خياراً مفضلاً لدى السياح، وأوضحت الشركة أن من لايزال يحتفظ بتذاكر ورقية غير مستخدمة يمكنه استعمالها حتى العام المقبل، كما يمكنه استبدالها لاحقاً.

وقالت الشركة إن إلغاء التذاكر الورقية، التي ظهرت للمرة الأولى مع افتتاح خط المترو الأول في باريس قبل 125 عاماً، يهدف إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن تصنيع وإعادة تدوير التذاكر الورقية.