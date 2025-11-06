دبي في قلب القصة.. زُهران ممداني وعروسه السورية يحتفلان بزواجهما في المدينة قبل عام

بعد فوز زُهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، عاد الاهتمام إلى تفاصيل حياته الشخصية، وتحديداً حفل زفافه الذي جمعه بعروسه السورية راما دوجي في دبي قبل نحو عام وتحديداً ديسمبر الماضي.

الصور التي خَصّت بها منظِّمتا الحفل إيناس ومي ثابت صحيفة «الإمارات اليوم»، تكشف مشاهد راقية من الزفاف الذي أقيم في أجواء تنبض بسحر المدينة وروحها العالمية.

في خلفية الصور، تظهر معالم دبي الأيقونية، لتكون شاهدة على لحظة خاصة في حياة ممداني، قبل أن يصبح اسماً بارزاً في الساحة السياسية الأمريكية.

نظمت الزفاف الشقيقتان ثابت وجمع بين الطابع العصري واللمسة الشرقية، ليعكس ذوقاً فنياً راقياً واهتماماً بالتفاصيل جعل من الحفل تجربة استثنائية.

حضر الحفل ضيوف من جنسيات مختلفة، ما يجسّد روح دبي التي تجمع العالم في مكان واحد وتحتفي بالتنوّع الثقافي والإنساني بكل أشكاله.

ولم يكن الحفل مجرد مناسبة خاصة، بل أصبح جزءاً من قصة زُهران ممداني، التي تجمع بين الشرق والغرب وتحتفظ ببصمة إماراتية مميزة.

واليوم، ومع تصاعد الاهتمام العالمي باسم ممداني، تعود صور زفافه في دبي لتؤكد مجدداً أن هذه المدينة ليست فقط وجهة للأعمال والسفر، بل أيضاً مسرح للحكايات الإنسانية الملهمة.