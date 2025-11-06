نيوزيلندا تحكم على 7 أسود بالإعدام «الرحيم»

أخضعت حديقة حيوان في نيوزيلندا أسدين لديها لـ«القتل الرحيم»، بينما لا يزال هناك «بصيص من الأمل» لخمسة أسود أخرى، بحسب ما ذكرته محمية كامو للحياة البرية، اليوم الخميس.

وأُجبرت المحمية على الإغلاق بعد نفاد التمويل الذي تحصل عليه، كما كان من المستحيل إعادة نقل الحيوانات إلى مكان آخر بسبب تقدم عمر الأسود وتردي حالتها الصحية.

وكانت الحديقة أعلنت أمس الأول، أنه سيتم إعدام آخر سبعة أسود في المحمية الواقعة شمال أوكلاند، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ومن جانبها، كتبت جانيت فالانس، التي تقوم بتشغيل المحمية، على منصة «فيسبوك»: «لم يتبق أي خيار حقيقي» أمام الحيوانات التي تتراوح أعمارها بين 18 و21 عاما.

وأضافت أنه تم إخضاع أسدين لـ«القتل الرحيم»، مساء أمس، بسبب «حالتيهما الصحية الخطيرة» التي لا يمكن علاجها.

ومع ذلك، ظهر «بصيص أمل» اليوم الخميس للحيوانات الخمسة المتبقية، بحسب ما كتبته فالانس.