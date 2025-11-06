معطر جو برائحة البنزين لسائقي السيارات الكهربائية الذين يحنّون لسياراتهم القديمة

طرحت شركة فنلندية لاستيراد السيارات معطر جو برائحة البنزين لمشتريي السيارة كيا إي.في 4 الكهربائية الجديدة في فنلندا.

ويتطلب التحول إلى سيارة كهربائية بعض التكيف من المستخدمين الذين اعتادوا على مواصفات سيارات الوقود التقليدي، والذين قد يشعر بعضهم بالحنين لما وصفته شركة استيراد السيارات الفنلندية «أستارا أوتو فنلندا» برائحة خفيفة من الزيت والبنزين «تُذكرنا بورشة السيارات».

وهذا الحل فريد من نوعه في فنلندا، وقال فريق التسويق بالشركة الفنلدية في بيان صحفي أواخر أكتوبر الماضي إن هذا الخيار مُتاح للعملاء الذين ربما تحولوا بالفعل إلى سيارة كهربائية إذا كانت تجربة الرائحة مشابهة لسيارتهم التقليدية.

وقال صانع العطور الفنلندي ماكس بيرتولا إنه استوحي المعطر الجديد من رائحة قاعدة زيت محرك سيارات كيا الكورية الجنوبية، مشيرا إلى أنه طور عطورا لعلامات تجارية فارهة أخرى.

وقال كلاوس بوهجالا من شركة أستارا أوتو فنلندا: «بالطبع، إنها حملة جريئة بعض الشيء»، مُقرًا بأن شركة كيا الكورية الجنوبية لصناعة السيارات تهدف إلى إضافة لمسة من المرح لسائقي السيارات الكهربائية الجديدة. وتبيع الشركة الكورية الجنوبية السيارة كيا إي.في4 في أوروبا، بنسختيها الهاتشباك والصالون.

وأضاف بيرتولا أن رائحة البنزين الخفيفة تُضفي لمسةً طويلة الأمد ولكنها هادئة عن العطر الذي يميل إلى رائحة الياسمين.

وقد يبدو مُعطّر الهواء الذي يُعيد إحياء روائح محركات الاحتراق الداخلي أمرا غريبا، لكن بعض السيارات الكهربائية تضيف إلى تجهيزاتها محدث صوت محرك وصندوق التروس لتقريب تجربة قيادتها من قيادة السيارات التقليدية.