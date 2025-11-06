كارثة أمنية في متحف اللوفر تثير السخرية .. هل تتخيل ما هي كلمة السر للكاميرات ؟!

كشف تقرير جديد عن عملية السطو في متحف اللوفر عن كارثة مدوية بخصوص الأمن السيبراني للمتحف.

فبحسب وثائق سرية حصلت عليها صحيفة «ليبراسيون»، فإن كلمة المرور لنظام كاميرات المراقبة في المتحف الذي يحتضن أثمن القطع الفنية في العالم كانت بالغة البساطة وهي: «LOUVRE».

ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد، فقد تبيّن أن كلمة مرور نظام آخر كانت «THALES»،وهو إسم شركة التكنولوجيا التي طوّرت البرنامج.

ولم يتبين بعد ما إذا كانت «كلمات السر الساذجة» قد سهلت عملية السطو التي جرت في 18 أكتوبر، وأسفرت عن سرقة مجوهرات ملكية بقيمة 102 مليون دولار، لكنها على الأقل جعلت المتحف مادة للسخرية في أوساط الأمن السيبراني، حيث كتب أحدهم: «إذا شعرت يوما أنك لست جيدا في عملك، تذكّر أن كلمة مرور كاميرات اللوفر كانت louvre».

ولم تكن كلمات المرور وحدها المشكلة؛ إذ كان المتحف يعمل بنسخ قديمة من نظام «ويندوز»، وهو ما اعتبره خبراء «كأنك تترك باب بيتك مفتوحا».