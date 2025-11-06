والد لامين يامال يخطب فتاة أكبر من ابنه بـ 5 سنوات فقط !

بعد أيام من انفصال النجم الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة عن حبيبته الأرجنتينية، كشف والده منير نصراوي عن خطبته لفتاة تكبر ابنه بخمس سنوات فقط.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن علاقة نصراوي والد يامال وخطيبته كريستينا، البالغة من العمر 23 عامًا، أثارت جدلًا كبيرًا بسبب فارق السن الذي يبلغ 12 عامًا، لكن هذا الجدل لم يجعلهما يترددا في إعلان خطبتهما.

وشارك والد يامال، الذي يتابعه حوالي 1.3 مليون شخص على إنستغرام، الخبر السعيد على المنصة.

مع صورة له مع خطيبته أرفقها «بإيموجي قلب وخاتم».

يُذكر أن حياة يامال العاطفية تدهورت قبل أيام، إذ انفصل اللاعب الشاب (18 عامًا) عن صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي تبلغ من العمر 25 عامًا وتكبر شريكة والده سنًا.

كما تأتي أخبار خطبة الأب بعد شهرين فقط من تعرضه لمحاول قتل طعناً في برشلونة بعد مشادة كلامية مع سكان المنطقة.