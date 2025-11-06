«نيزك» يسقط فوق سيارة «تسلا» أثناء سيرها ويذيب زجاجها الأمامي .. ( صور )

شهدت ولاية جنوب أستراليا، حادثة غريبة من نوعها، حيث ادعى زوجان نجاتهما بأعجوبة بعد اصطدام جسم غامض بسيارتهما «تسلا»، في واقعة أثارت حيرة العلماء ودَفعت الخبراء إلى ترجيح فرضية غير مسبوقة بأن «نيزكاً ضرب مركبة متحركة أثناء سيرها».

وبحسب ما نشره موقع «Nndtv» كان أندرو ميلفيل سميث وزوجته جو عائدين من معرض سيارات في أديلايد عندما سمعا صوتاً مدوياً تبعه تحطم مفاجئ في الزجاج الأمامي للسيارة.

وقال أندرو لشبكة «ABC» الأسترالية: «ظننت أننا اصطدمنا بشيء كبير، كان الصوت عالياً وعنيفاً للغاية، لدرجة أن الدخان ملأ المقصورة فجأة، بينما واصلت السيارة القيادة تلقائياً دون أن تنحرف عن الطريق».

ويرى الزوج أن ميزة القيادة الذاتية في تسلا كانت العامل الحاسم في نجاتهما، إذ ظلت السيارة تسير بثبات رغم الفوضى داخلها.

وبعد تفقدها، اكتشف الزوجان أن الزجاج الأمامي بدا وكأنه ذاب جزئياً عند نقطة الاصطدام، مع شقوق تمتد في شكل نجمي نحو الأطراف، ما يشير إلى طاقة هائلة نتجت عن التصادم.

وأبلغ ميلفيل سميث متحف جنوب أستراليا بالحادثة، حيث باشر فريق من الخبراء بقيادة الدكتور كيران ميني، مساعد مدير مجموعة المعادن، التحقيق في مصدر الجسم الغامض.

ورغم أن احتمالية اصطدام نيزك بجسم متحرك تُعد ضئيلة للغاية، فإن ميني أقر بأن هناك دلائل ميدانية تدعم هذا الاحتمال النادر.

وقال الدكتور ميني: «الأمر الغريب أن الزجاج الأمامي بدا وكأنه تعرض لحرارة شديدة؛ لم نجد تفسيراً واضحاً بعد، فقد تكون النتيجة مختلفة مع استمرار التحقيق، لكننا نميل حالياً إلى فرضية النيزك».

وبحسب «ميني»، فإنه حال تأكدت النتائج، ستكون هذه أول حالة موثقة عالمياً لاصطدام نيزك بسيارة متحركة.

ويعتزم المتحف تحليل العينات التي جُمعت من السيارة والموقع، بحثاً عن شظايا إضافية قد تؤكد الهوية الفضائية للجسم.

من جانب آخر، طرح خبراء آخرون تفسيرات بديلة، مثل احتمال سقوط حطام فضائي أو قطعة معدنية من طائرة، بينما أبدى أستاذ الفيزياء الفلكية جونتي هورنر شكوكه في فرضية النيزك، مشيراً إلى أنه لم تُرصد أي كرة نارية في السماء قبل الحادث، وهو أمر شائع عند سقوط النيازك الكبيرة.

يُشار إلى أن كوكب الأرض يستقبل سنوياً نحو 5200 طن من المواد القادمة من الفضاء، معظمها في شكل غبار مجهري لا يُلاحظ بالعين المجردة.