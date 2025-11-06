بعد أخبار ارتباطها بحارس مرمى شاب.. نيللي كريم: «أي كلام في البتنجان»

سخرت الفنانة نيللي كريم من شائعات ارتباطها بحارس مرمى مصري معروف، ووصفت تلك الأنباء بأنها «أي كلام في البتنجان».

وحسمت الفنانة المصرية الجدل المثار حول شائعة ارتباطها بحارس مرمى سابق يصغرها بخمسة عشر عامًا، بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.

ونفت نيللي كريم لوسائل إعلام محلية صحة ما تم تداوله، قائلة بلهجة حاسمة: «ناس غريبة جدًا وأخبار مجلات صفراء.. أي كلام في البتنجان».

وجاءت تصريحات الفنانة بعد أيام من تداول أنباء عن قصة حب تجمعها بحارس المرمى الشهير، وهو ما أثار دهشة جمهورها خاصة بسبب فارق السن بينهما. وعلى جانب آخر، كانت نيللي قد أثارت الجدل مؤخرًا بتصريحاتها عن الرجال، إذ قالت خلال لقاء تلفزيوني: «الرجالة اليومين دول محتاجين نحطلهم فيتامينات تقوي هرمون الرجولة عندهم، وده ممكن نحطه في النيل».

كما استعادت نيللي تجربة صعبة عاشتها أثناء تصوير مسلسل «ذات»، حيث قالت إنها مرت بمرحلة من الانهيار النفسي بعدما فقدت الإحساس بنفسها أمام الكاميرا، وأضافت: «بصيت في المراية وقلت مين الست دي؟ حسّيت بخنقة وقررت أوقف التصوير وأخرج أرجّع ثقتي في نفسي».

وعلى الصعيد الفني، تواصل نيللي كريم حاليًا تحضيرات مسلسلها الجديد لرمضان 2026، الذي يجمعها مجددًا بالنجم شريف سلامة، ويُعرض في 30 حلقة من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد. وتقدّم من خلاله دراما اجتماعية نفسية مشوّقة تعود بها إلى المنافسة الرمضانية بعد غياب عن الأعمال الطويلة لعامين.

وتستعد نيللي أيضًا لعرض فيلمها السينمائي الجديد «جوازة ولا جنازة» من إخراج أميرة دياب، بمشاركة عادل كرم، لبلبة، انتصار، ومحمود البزاوي، في إطار اجتماعي لايت يجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية.