بعد 12 سنة زواج وسنة طلاق .. براد بيت يطالب أنجلينا جولي بفتح "إيميلاتها" !

طلب نجم هوليوود براد بيت من زوجته السابقة أنجلينا جولي مشاركة رسائل البريد الإلكتروني مع مدير أعمالها، في إطار النزاع القانوني المستمر حول مصنع النبيذ الفرنسي المشترك بينهما، شاتو ميرافال.

ويأتي ذلك بعد أن باعت أنجلينا جولي حصتها في المصنع العام الماضي، ما أثار خلافًا قضائيًا مستمرًا منذ سنوات.

ووفقًا لوثائق المحكمة، قدم براد بيت طلبًا لإجبار أنجلينا جولي على الإفصاح عن مراسلاتها مع مدير أعمالها تيري بيرد، ومسؤولي العلاقات العامة البريطانيين، ومستشاريها الماليين.

وقال براد بيت إن أنجلينا حجبت رسائل مهمة تتعلق بصفقة بيع حصتها، رغم أن هذه الاتصالات قد تكون ذات صلة بالقضية.

واتهم نجم هوليوود طليقته بـ«التضليل المستمر» ورفضها تقديم البريد الإلكتروني عن طيب خاطر، مؤكدًا أن الهدف من الإفصاح هو التأكد من عدم وجود مشورة قانونية مخفية وراء جلسات العمل الداخلية.

من جهتها، أوضحت أنجلينا جولي أن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمناقشة الأمور القانونية لا تخضع للإفصاح، وأن طلب بيت يشمل اتصالاتها مع محامين ومستشارين، وهو ما تعتبره غير ملزم.

وتسعى أنجلينا جولي أيضًا للحصول على 33 ألف دولار لتغطية تكاليفها القانونية في مواجهة طلب بيت. وقال محاميها إن الدعوى تمثل محاولة مستمرة من بيت لمضايقتها والسيطرة على ممتلكاتها المشتركة.

ويُذكر أن الزوجين أنهيا زواجهما رسميًا في ديسمبر 2024 بعد علاقة استمرت 12 عامًا، لكنهما ما زالا في نزاع قانوني حول شاتو ميرافال، الذي كان أحد استثماراتهما المشتركة الكبرى، وأصبح محورًا لخلافات تتعلق ببيع الحصة والاتفاقات المالية المتعلقة به.

وتكشف الوثائق القضائية عن أن النزاع لم يقتصر على الأمور المالية فقط، بل تضمن تبادل اتهامات شخصية، ومناقشات حول آثار الصفقة على الأسرة، بما في ذلك أطفالهما الستة، في ظل تاريخ معقد من الخلافات الزوجية واتهامات سابقة بالعنف المنزلي.