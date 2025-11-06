مصر تنفي نيّتها تدريس لغة الفراعنة القدماء لطلاب الثانوي

أثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق جدلاً، خلال الساعات الماضية، بعد مطالبته بتدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس والجامعات.

وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، قال حواس خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يجب تعليم الأطفال اللغة الهيروغليفية والحضارة الفرعونية في المدارس، مؤكداً أن المصريين عرفوا الكتابة قبل أي حضارة أخرى، وحضارتهم عمرها 5200 سنة.

من جانبها ردت وزارة التربية والتعليم، ونفت ما تردد عن تدريس اللغة الهيروغليفية لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي.

وقال شادي زلطة المتحدث باسم الوزارة، إن ما تردد من أنباء بشأن تدريس مادة اللغة الهيروغليفية (لغة قدماء المصريين) في الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، على أن يكون مجموعها في الصف الثالث الثانوي حوالي 120 درجة، غير صحيح.

يذكر أن المتحف المصري الكبير افتتح رسمياً مساء السبت الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أكثر من عقدين على بدء العمل فيه، وأثار تفاعلاً دولياً كبيراً وزخماً واسعاً.

وحضر الافتتاح نحو 18 رئيس دولة، و8 رؤساء وزراء، و40 وفداً وزارياً وبرلمانياً رفيع المستوى، فضلاً عن 6 وفود من المنظمات الإقليمية والدولية.