ألقت العارضة الشهيرة كيم كارداشيان باللوم على برنامج " شات جي بي تي " التابع لشركة OpenAI في فشلها في اختبارات الحقوق لأنه كان يعطيها باستمرار إجابات خاطئة.

وسُئلت كيم كارداشيان عن استخدامها للذكاء الاصطناعي في فيديو جديد من مجلة "فانيتي فير" نُشر هذا الأسبوع. وألقت نجمة تلفزيون الواقع باللوم على برنامج ChatGPT التابع لشركة OpenAI لإعطائها إجابات خاطئة أثناء دراستها للاختبارات.

وفي البرنامج سألت تيانا تايلور، نجمة فيلم "معركة تلو الأخرى" الأخير، كارداشيان أسئلة مثل: هل تعتبرين الذكاء الاصطناعي صديقًا؟ فردت كارداشيان: "لا، أستخدمه للحصول على استشارات قانونية. لذلك عندما أحتاج إلى معرفة إجابة سؤال، ألتقط صورة وأحفظها وأضعها هناك". ثم سألت تايلور مازحةً إن كانت كاردشيان تغش بفعلها ذلك، فأوضحت أنها كانت تفعل ذلك في التحضير لاختباراتها، لكنها غالبًا ما كانت تُعطي إجابة خاطئة.

وتسعى كارداشيان إلى مهنة المحاماة بطرق غير تقليدية منذ عام 2019، واجتازت ما يُسمى بـ"اختبار المحاماة الصغير" في عام 2021. وحصلت على شهادة الحقوق في مايو، وخضعت لامتحان نقابة المحامين في يوليو، لكنها لا تزال تنتظر النتائج، وفقًا لمجلة إنترتينمنت ويكلي.

وتحدثت الممثلة عن استخدامها لبرنامج ChatGPT خلال الفيديو وهو جزء من سلسلة يجيب فيها المشاهير على الأسئلة وهم متصلون بجهاز كشف الكذب.

وقالت كارداشيان بوجهٍ جامد: "إنهم دائمًا على خطأ. لقد جعلني أفشل في الاختبارات طوال الوقت. كنت أغضب وأصرخ عليه وأقول: 'لقد جعلتني أفشل، لماذا فعلت هذا؟'"

وقالت أنه "يرد عليّ قائلًا: هذا يُعلّمكِ الثقة بحدسك. لقد كنتِ تعرفين الإجابة منذ البداية".