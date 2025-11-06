غرامة مئات الدولارات بسبب فضول قطة

صُدمت امرأة فرنسية عندما علمت بتغريمها 1250 يورو (1435 دولارًا أمريكيًا) بسبب تعدي قطتها الأليفة على ممتلكات جارها.

واكتشفت صاحبة القطة من منطقة هيرولت الفرنسية أن جارها قدم شكوى عليها بشأن دخول القطة المتكرر إلى ممتلكاته. وفي شكواه، ذكر الجار، الذي لم يُكشف عن اسمه، آثار أقدام على الجص، وبولًا على لحاف، وبرازًا في الحديقة كأضرار سببتها القطة الحمراء، ريمي.

وفي يناير الماضي، أيدت المحكمة المدعي وغرّمت صاحبة القطة، دومينيك، 1250 يورو، مع عقوبات إضافية في حال تجاوزت القطة السياج مرة أخرى. وقالت دومينيك لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "عندما تلقيتُ إشعار الإدانة، شعرتُ وكأنني تلقيتُ ضربةً عنيفةً على رأسي. منذ صدور الحكم، أبقيتُ ريمي في المنزل. ازداد وزنه وأصبح عدوانيًا. لا أستطيع حتى وضعه في حديقتي خوفًا من أن يقفز فوق السياج. يبدو الأمر كما لو أنه حُكم عليه بالإقامة الجبرية، وهو نوعٌ من السجن وعقوبةٌ مضاعفة".

وتشير صاحبة القطة، البالغة من العمر 70 عامًا، إلى أن جارها لم يستطع إثبات إدانة ريمي بالتعدي على ممتلكات الغير في ظل وجود قطط أخرى، بعضها ضالة، في الحي، لكن القاضي لم يُبدِ اهتمامًا. للأسف، ولم تنتهِ القصة بعد، حيث استُدعيت دومينيك للحضور في المحكمة مرةً أخرى في ديسمبر المقبل. ويبدو أنه في حال عبر ريمي السياج مرة أخرى فقد يُكلف صاحبته غرامةً إضافيةً قدرها 2000 يورو (2300 دولار) وغرامةً يوميةً قدرها 150 يورو (172 دولارًا). وجذبت هذه المعركة القانونية غير العادية انتباه جماعات حقوق الحيوان الفرنسية، التي يعتقد الكثير منها أن قرار المحكمة ينتهك حقوق القطط، نظرًا لغريزتها الفطرية لاستكشاف محيطها.