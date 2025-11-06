تمثالان صينيان استبدلا 11 مرة خلال 500 عام بسبب صفعات الجمهور

في منطقة بحيرة ويست ليك الخلابة في هانغتشو، قضى تمثالان راكعان القرون الخمسة الماضية يتعرضان لضرب مبرح. التمثالان لكل من المستشار تشين هوي من سلالة سونغ في القرن الثاني عشر، وزوجته وانغ.

ويتجسد التمثالان برأسين منحنيين، وأيد مكبلة، ووجهاهما متجهان نحو قبر الجنرال الذي ساعدا في إعدامه. وكل يوم، يصطف مئات الزوار لصفعهما أو ركلهما أو البصق عليهما.

ولا يُذكر تشين هوي بالدبلوماسية، بل يُذكر بخيانة أحد أعظم أبطال الصين العسكريين، الجنرال يو فاي. ويقول المؤرخون إن تشين لفّق تهم الخيانة ضد يوي بعد أن رفض الجنرال التخلي عن حملة ناجحة ضد سلالة جين بقيادة جورشن. وأُعدم يوي في السجن، وأصبح تشين رمزًا للخيانة السياسية. ولا يزال اسمه من بين أكثر الأسماء ازدراءً في تاريخ الصين.

وتم استبدال التمثالين، اللذان نُصبا لأول مرة في عهد أسرة مينغ في القرن الخامس عشر، إحدى عشرة مرة بسبب حجم الإساءة الهائل. ويعود تاريخ التمثالين الحاليين إلى عام 1979، وقد تآكلا وتآكلت آثارهما نتيجة قرون من الاستياء الجماعي. ويصفع الزوار التمثالين طلبًا للحظ، أو للولاء، أو للفخر الوطني، وأحيانًا لمجرد المشاركة في الطقوس. ويبيع المرشدون السياحيون عصيًا ليتمكن السياح من ضرب المنحوتات بقوة أكبر.

لقد تسربت الكراهية إلى الحياة اليومية أيضًا. ويُقال إن وجبة خفيفة مقلية شهيرة تُسمى "يوتياو"، أو "الشيطان المقلي بالزيت"، ترمز إلى قلي تشين هوي وزوجته معًا كعقاب.

وقال موقع "فايس" أنه بعد خمسمائة عام من التجسيد الرمزي فإن قليلا من النصب التذكارية حازت على مكانةٍ بارزةٍ في الكراهية مثل هذين النصبين.