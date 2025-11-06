«ختم تحدي اللياقة» يُزيّن جوازات ضيوف دبي

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب المسافرين عبر مطار دبي الدولي بختم خاص يحمل شعار تحدي دبي للياقة، في خطوة تعبّر عن روح دبي المتجددة، وتعكس التزامها بتعزيز جودة الحياة، وتشجيع ثقافة اللياقة والنشاط بين أفراد المجتمع والزوّار على حد سواء.

وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الرامية إلى جعل اللياقة البدنية أسلوب حياة يوميّ يُعزّز الصحة والسعادة، ويجعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيويةً في العالم.